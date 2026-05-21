König Charles zeigt sich quicklebendig in Nordirland – doch ein britisches Radio vermeldet plötzlich sein Ableben. Was hinter dem kuriosen Versehen steckt.
Maldon - Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt. Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass am Dienstag das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore auf der Facebook-Seite des Privatsenders in der Grafschaft Essex am Mittwoch. "Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten."