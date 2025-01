Todesfall beim Fußball-Oberligisten: SSV Reutlingen trauert um Luca Meixner

Der SSV Reutlingen steht zu Beginn des neuen Jahres unter Schock: Mittelfeldspieler Luca Meixner ist kurz nach Weihnachten völlig unerwartet im Alter von nur 22 Jahren verstorben. „Die gesamte SSV-Familie ist zutiefst bestürzt und fassungslos“, schreibt der Fünftligist auf seiner Homepage, „seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.“

Erkenntnisse zur Todesursache liegen noch nicht vor

In den sozialen Medien finden sich unter der Nachricht zahlreiche Beileidsbekundungen. Auch vor dem Reutlinger Kreuzeiche-Stadion versammelten sich nach Bekanntwerden der Nachricht viele Fans, um Meixner zu gedenken. „Ruhe in Frieden, Luca“ war auf einem Banner zu lesen.

Dem „Reutlinger General-Anzeiger“ zufolge war Meixner tot in seinem Bett aufgefunden worden. Erkenntnisse zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Meixner hatte aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Mannschaft geschafft und in der laufenden Saison in der Oberliga zum Stammpersonal gezählt.