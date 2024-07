Todesfall bei Abenteuer: Deutscher stirbt beim Canyoning in Österreich

Deutscher stirbt beim Canyoning in Österreich

1 Laut Polizei seilte sich ein Teilnehmer an einer 25 Meter hohen Stelle ab - danach wurde er tiefer in die Schlucht hinein abgetrieben. (Illustration) Foto: Pablo Gianinazzi/TI-PRESS/dpa

Nach dem Abseilen landet ein Mann zunächst wie vorgesehen im Wasserbecken einer Schlucht. Dann treibt er plötzlich regungslos davon.











Link kopiert



Reutte - Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen ist bei einer Canyoning-Tour in Österreich ums Leben gekommen. Die Bergrettung Reutte bestätigte der Nachrichtenagentur APA entsprechende Medienberichte. Nach Informationen der "Tiroler Tageszeitung" ist der 40-Jährige aus dem Landkreis Wesel wohl ertrunken. "Der Mann dürfte nach dem Abseilen beim 25 Meter hohen Wasserfall in ein Kehrwasser gekommen sein und ist dort in den Wassermassen ertrunken", sagte ein Sprecher der Bergrettung Reutte dem Blatt.