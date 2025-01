Todesfahrt in New Orleans: FBI ermittelt zu möglichen weiteren Verantwortlichen

Todesfahrt in New Orleans

8 In New Orleans starben zehn Menschen. Foto: AFP/EMILY KASK

Nach der Gewaltfahrt von New Orleans mit mindestens zehn Toten läuft die Suche nach Hintergründen. Der Fahrer war nach Ermittlungen des FBI möglicherweise nicht alleine verantwortlich.











Nach der Todesfahrt von New Orleans sucht die US-Bundespolizei FBI nach möglichen weiteren Tätern. Man glaube nicht, dass der Mann, der mit seinem Pick-up-Truck am frühen Neujahrsmorgen in noch feiernde Passanten gerast war, „alleine verantwortlich“ gewesen sei, sagte Alethea Duncan vom FBI bei einer Pressekonferenz. Deswegen schaue sich das FBI alle Kontakte des Mannes und eine Reihe möglicherweise verdächtiger Menschen ganz genau an und bitte auch die Öffentlichkeit um Hilfe. „Wir wollen nichts ausschließen.“