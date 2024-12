Nach Todesfahrt in Magdeburg Hinterbliebene: „Das wirkt 1:1 wie auf Breitscheidplatz“

Die Attacke auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg weckt auch in Berlin böse Erinnerungen. Für die Sprecherin der Hinterbliebenen des Terroranschlags am Breitscheidplatz ist es wie 2016.