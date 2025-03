Ist der Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse, der sich am Donnerstagabend mit einem 32-Jährigen in der Ludwigsburger Innenstadt ein Autorennen geliefert hat, inzwischen gefasst? Hinweise in den sozialen Netzwerken deuten darauf hin.

Die beiden sollen mit 160 Stundenkilometer durch die Schwieberdinger Straße gerast sein. Zwei junge Frauen wurden beim Ausfahren aus einer Tankstelle mit ihrem Wagen erfasst und auf die Gegenseite der Straße geschleudert. Die 22- und 23-Jährige starben noch am Unfallort.

Trauer und Bestürzung sind groß

Der 32-jährige Türke wurde noch am Donnerstagabend festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet: verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge in zwei Fällen. Die Limousine des bislang flüchtigen Fahrers wurde noch am Donnerstag in der Nähe des Unglücksortes gefunden.

An der Unfallstelle nehmen nach wie vor viele Menschen Abschied von den beiden jungen Frauen, die ihr Leben noch vor sich hatten. Eine soll kurz vor ihrer Hochzeit gestanden haben, die andere soll schwanger gewesen sein. Ihr tragischer Tod und die Suche nach dem zweiten Fahrer beschäftigt Menschen in der ganzen Republik. Am Sonntagmorgen war unsere Berichterstattung vom Samstag bereits mehr als 2000 Mal kommentiert worden. Unsere Zeitung hatte über die große Trauer im Netz, aber auch über Hinweise zum mutmaßlichen Todesfahrer berichtet.

Der Inhaftierte ist wohl kein Unbekannter für die Polizei

Der 32-jährige Türke soll eine Kfz-Werkstatt samt Autohandel in Ludwigsburg haben, als Poser und Raser bekannt und schon mehrfach wegen zu schnellen Fahrens bestraft worden

Jetzt gibt es neue Hinweise, dass der zweite Fahrer nicht mehr flüchtig ist, sondern sich auf Anraten seines Vaters der Polizei gestellt hat. In einer türkischen Community im Netz wird an anderer Stelle berichtet, dass es sich bei dem zweiten Fahrer um den Bruder des bereits in U-Haft Sitzenden handelt.

Polizei will am Montag oder Dienstag Update geben

Die Polizei gibt am Sonntagmorgen keine Informationen zu den Ermittlungen und den Hinweisen in den sozialen Netzwerken. Man bestätige nicht, dass der zweite Fahrer weiter flüchtig ist, widerspricht ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg anderslautender Medienberichterstattung. Man bestätige aber auch nicht. dass er sich gestellt habe oder er gefasst worden sei. Am Montag oder Dienstag werde es, so die Absprache mit der Staatsanwaltschaft, ein Update geben.