Vor fünf Jahren traten in China die ersten Covid-19-Erkrankungen auf. Wenig später schickten Regierungen weltweit ihre Bevölkerungen in die Lockdowns – weil das Virus tötete und man kein Mittel dagegen hatte.

Die Diskussionen über die Gefährlichkeit des Virus sollen an dieser Stelle nicht wiederholt oder analysiert werden. Es geht um einen Blick auf die Zahlen: Wie viele sind während der Pandemie gestorben, wie viele davor und danach?

Sterbefälle seit 2014

Das Schaubild zeigt, unabhängig von der Ursache, für die vergangenen zehn Jahre die Zahl der Monat für Monat in Deutschland Verstorbenen.

Im Dezember 2022 lag die Zahl „sehr deutlich über dem Vergleichswert (+23 %), am deutlichsten in Kalenderwoche 51 (19. bis zum 25. Dezember) mit +38 %“: Das schrieb damals das Statistische Bundesamt in einer Mitteilung. Der Ausschlag zeigt sich im Schaubild auch sehr deutlich.

Was die Kurve nicht zeigt: woran die Menschen gestorben sind. Für 2022 gab das Statistische Bundesamt Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesursache an. Daran änderte auch Covid-19 nichts. 2021 wurde in etwas mehr als 71 000 Fällen Covid-19 als Todesursache genannt, 2022 waren es etwas mehr als 52 000 Fälle. 2023 endete die Pandemie ganz offiziell.

Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle wegen der alternden Bevölkerung an. Die Pandemie hat die Werte allerdings sichtbar nach oben gedrückt. Es waren drei tödliche Corona-Winter.