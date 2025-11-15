Todesfälle in Istanbul: Vergiftet durch Essen? Fakten zu Lebensmittelvergiftungen

Eine Familie aus Deutschland stirbt bei einem Besuch in Istanbul. Ermittler haben Essen im Verdacht. Was es zum Thema Lebensmittelvergiftungen zu wissen gibt.
Berlin/Istanbul - Zwei Kinder und ihre Mutter aus Deutschland sind während eines Besuchs in Istanbul gestorben, der Vater wird noch auf der Intensivstation behandelt. Als Todesursache stehen Lebensmittelvergiftungen im Raum. Ob tatsächlich die verzehrten Speisen die Todesfälle verursacht haben, ist jedoch unklar, die Ermittlungen laufen. Was es zum Thema Lebensmittelvergiftung zu wissen gibt.