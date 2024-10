Todesfälle: Französischer Komödienstar Michel Blanc gestorben

1 Der französische Schauspieler Michel Blanc im Jahr 2012 bei der César-Verleihung. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Er hat in über 70 Filmen gespielt und war einer der beliebtesten Schauspieler Frankreichs. Nun ist Michel Blanc im Alter von 72 Jahren gestorben.











Paris - Der populäre französische Schauspieler Michel Blanc ist tot. Er starb in der Nacht an den Folgen eines Herzstillstandes, wie französische Medien übereinstimmend am Freitag berichteten. Der vor allem für seine Rollen in Komödien berühmte Darsteller ("Prêt-à-Porter", "Sie sind ein schöner Mann") wurde 72 Jahre alt. Im Laufe seiner Karriere hat Blanc in mehr als 70 Filmen mitgespielt, bei mehr als zehn führte er Regie und wirkte als Drehbuchautor mit.