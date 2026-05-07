Todesfälle bei Kreuzfahrt: Hantavirus-Kontaktperson in Düsseldorfer Klinik

Auf dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» kommt es zu Infektionen mit dem Hantavirus. Es gibt Todesfälle. Eine Kontaktperson wird in Düsseldorf am Uniklinikum untersucht.
Düsseldorf - Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" beschäftigt nun auch Ärzte in Deutschland: Eine Person, die auf dem Schiff Kontakt zu einem Hantavirus-Fall hatte, kam am späten Mittwochabend mit einem speziellen Transport-Konvoi zur vorsorglichen Untersuchung im Uniklinikum Düsseldorf (UKD) an. Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf hatten die Person am Flughafen in Amsterdam übernommen.