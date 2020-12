1 Designerin Stella McCartney (l.) kannte Stella Tennant seit vielen Jahren. Foto: [M] Shutterstock.com/Featureflash Photo Agency/Everett Collection

Designerin Stella McCartney trauert um das schottische Topmodel Stella Tennant. "Ich werde dich so, so schrecklich vermissen."

Der überraschende Tod von Topmodel Stella Tennant (1970-2020) lässt Star-Designerin Stella McCartney (49) sprachlos zurück. Bei Instagram teilte die Britin einen alten Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der die Frauen Arm in Arm zeigt. Wann die Aufnahme entstanden ist, erklärte McCartney nicht. Sie richtete ihre Worte des Abschieds direkt an ihre verstorbene Freundin.

"Meine liebste Stella", schrieb McCartney, "ich liebe dich verdammt noch mal und werde dich so, so schrecklich vermissen". Für sie sei das schottische Model eine "inspirierende Frau" gewesen. "Deine Seele und innere Schönheit übertrafen die äußere Perfektion. Mögest du hoch über uns allen auf dem perfektesten Pferd reiten." Die Gedanken der Designerin seien in dieser schweren Zeit bei Tennants "atemberaubender Familie". Tennant starb am 22. Dezember im Alter von nur 50 Jahren.