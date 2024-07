1 Shannen Doherty (l.) mit Holly Marie Combs auf einem Event in Los Angeles im Jahr 2016. Foto: imago images/Newscom/AdMedia/Byron Purvis

Shannen Doherty ist nach einer langjährigen Krebserkrankung im Alter von 53 Jahren verstorben. Ihre Kollegin Holly Marie Combs trauert um ihre beste Freundin und "Schwester".











In der Serie "Charmed - Zauberhafte Schwestern" spielten sie Geschwister und auch im echten Leben war Shannen Doherty (1971-2024) für Holly Marie Combs (50) wie eine Schwester. Das schreibt die Schauspielerin in einem längeren Beitrag auf Instagram, in dem sie um ihre kürzlich verstorbene Kollegin trauert.