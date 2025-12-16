Tod von Rob und Michele Reiner: Schock und Trauer reißen nicht ab

Nach dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner und seiner Frau Michele: Immer mehr Stars aus den Filmen des Regisseurs äußern ihre Trauer in emotionalen Statements. Kathy Bates, Demi Moore und mehr würdigen Reiner als Filmemacher und Menschen.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und seiner Frau Michele: Die Trauerbekundungen aus Hollywood reißen nicht ab. Etliche Schauspieler, die mit Rob Reiner zusammenarbeiteten, würdigen den Verstorbenen als Filmemacher und Menschen.

Kathy Bates: Rob Reiner veränderte ihr Leben "Ich bin entsetzt über diese schreckliche Nachricht. Ich bin völlig am Boden zerstört. Ich habe Rob geliebt", sagte Kathy Bates (77) laut "NBC News" in einem Statement. "Er war brillant und freundlich, ein Mann, der Filme aller Genres drehte, um sich selbst als Künstler herauszufordern. Er kämpfte auch mutig für seine politischen Überzeugungen", so Bates weiter.

"Er hat den Verlauf meines Lebens verändert", sagte sie außerdem. Die Schauspielerin gewann für ihre Rolle in Rob Reiners Stephen-King-Verfilmung "Misery" den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Kathy Bates hob auch Michele Singer Reiner hervor. Sie beschrieb die langjährige Gattin des Regisseurs als "brillante Fotografin", die während der Pressetour zu "Misery" gute Bilder von ihr geschossen habe. "Mein Herz ist wegen beiden gebrochen", so Bates.

Demi Moore würdigt "großartige Menschen" und "wunderbare Eltern"

Demi Moore (63), die für Rob Reiner in "Eine Frage der Ehre" vor der Kamera stand, postete auf Instagram eine persönliche Botschaft. "Unsere Kinder sind zusammen aufgewachsen, wir haben zusammen gearbeitet, und da sich unser Privatleben und unser Berufsleben miteinander verflochten haben, werde ich die gemeinsamen Momente und Erinnerungen immer in Ehren halten", schrieb sie.

"Sie waren großartige Menschen und wunderbare Eltern, die sich selbstlos dafür einsetzten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen", fuhr Demi Moore fort. Sie teilte ein Bild des verstorbenen Ehepaars und ein Foto mit Rob Reiner vom Dreh zu "Eine Frage der Ehre".

Auch Robin Wright (59), die mit Rob Reiner "Die Braut des Prinzen" drehte, hebt die menschlichen Qualitäten des Regisseurs hervor. "Rob war einer der liebevollsten, mitfühlendsten und freundlichsten Menschen, die ich je gekannt habe", sagte die Schauspielerin gegenüber "The Hollywood Reporter".

Zooey Deschanel (45) schlug in dieselbe Kerbe. "Rob Reiner war der absolut herzlichste, witzigste und großzügigste Zeitgenosse. Ein wirklich guter Mensch", sagte sie in einem Statement. Rob Reiner spielte als Nebendarsteller in Deschanels Serie "New Girl".

Vaterfigur für "Stand by Me"-Darsteller

Mehrere Schauspieler, die als Jugendliche mit Rob Reiner "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers" drehten, feierten den Verstorbenen. Wil Wheaton (53) bezeichnete ihn auf seinem Blog als eine Art Vaterfigur. "Als ich 13 wurde und mir klar wurde, dass mein eigener Vater sich nicht um mich kümmerte, dass meine Mutter mich nicht als Sohn sah, sondern als etwas, das sie zur Arbeit einsetzen konnte, gab mir Rob Reiner das Gefühl, geliebt, geschätzt, gesehen und respektiert zu werden", schrieb Wheaton.

Wheatons "Stand by Me"-Co-Star Jerry O'Connell (51) postete auf Instagram ein Foto vom Set mit Rob Reiner und den Jungdarstellern. "Ich liebe dich, Rob. Grüße", schrieb er schlicht dazu. "Alles was ich sagen kann, ist, dass ich schockiert und traurig bin", schrieb derweil Corey Feldman (54) auf X. "Aber ich liebe dich, Rob! Du wirst für immer vermisst werden!", fuhr er fort.

Rob Reiner und Michele Singer wurden am 14. Dezember erstochen in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Ihr Sohn Nick (32) wurde von der Polizei als Tatverdächtiger verhaftet.