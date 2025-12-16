Tod von Rob Reiner und seiner Frau: Nick Reiner wird wegen Mordes angeklagt

Der gewaltsame Tod des „Harry und Sally“-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Der Sohn des Paares soll wegen Mordes angeklagt werden.
Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele soll der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen zweifachen Mordes angeklagt werden. Das gab die Staatsanwaltschaft in Los Angeles bekannt. Der 32-Jährige habe als Waffe ein Messer benutzt, sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte auch die Todesstrafe beantragt werden, sagte Hochman.