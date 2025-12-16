Tod von Rob Reiner und seiner Frau: Nick Reiner wird wegen Mordes angeklagt

Der gewaltsame Tod des „Harry und Sally“-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele schockt nicht nur die Filmwelt. Der Sohn des Paares soll wegen Mordes angeklagt werden.

Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele soll der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen zweifachen Mordes angeklagt werden. Das gab die Staatsanwaltschaft in Los Angeles bekannt. Der 32-Jährige habe als Waffe ein Messer benutzt, sagte Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman. Wegen des zweifachen Mordes würden besondere Umstände gelten. Im Falle einer Verurteilung drohe eine lebenslange Haft, möglicherweise könnte auch die Todesstrafe beantragt werden, sagte Hochman.

Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung zur formellen Anklage vor Gericht erscheinen. Der Termin dafür war zunächst noch nicht bekannt.

Sechs Stunden nach der Tat festgenommen worden

Der 32-Jährige war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei das getötete Paar in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 70 Jahren. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem hatte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall adoptiert. Sohn Nick hatte immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.