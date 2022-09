4 Queen Elizabeth II. gehörte zu den längstdienenden Monarchen der Welt. Foto: IMAGO/Kyodo News

Seit 1952 saß Queen Elizabeth II. auf dem Thron – damit waren nur zwei Könige länger im Amt als die britische Monarchin. Ein Überblick der dienstältesten Monarchen auf der ganzen Welt.















Link kopiert

Mehr als siebzig Jahre lang stand Queen Elizabeth II. an der Spitze des Vereinigten Königreichs. Exakt 70 Jahre und 213 Tage saß sie auf dem Thron. Keiner ihrer Vorgänger verbrachte mehr Zeit als Regent im Buckingham Palace. Für die britische Monarchie geht damit ein zweites „elisabethanisches Zeitalter“ zu Ende - so wurde bislang die Zeit um die Regentschaft von Königin Elizabeth I. von 1558 bis 1603 bezeichnet. Die Befugnisse von Queen Elizabeth II. beschränkten sich zwar faktisch auf repräsentative Aufgaben, sie hatte aber immer noch eine gewisse Strahlkraft auch über die Grenzen ihrer Inseln und des Commonwealth hinaus.

Ludwig XIV. regierte zwei Jahre länger als Queen Elizabeth

Noch länger als die Queen im Amt war unter anderem niemand geringeres als der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. aus dem 17. Jahrhundert. Ganze 72 Jahre und 110 Tage war er im Amt. Er starb am 1. September 1715 im Alter von 76 Jahren an Wundbrand an seinem linken Bein. Für die Nachwelt bleibt Ludwig XIV. als Inbegriff des monarchischen Absolutismus in Erinnerung.

Sobhuza II. – König von Swasiland

Der unbekanntere Sobhuza II. stand sogar noch länger an der Spitze seines Landes. Umstritten ist heutzutage immer noch, ab wann er wirklich König von Swasiland, dem heutigen Eswatini, war. Zwar wurde er im Jahr 1899 im Alter von vier Monaten zum Oberhaupt von Swasiland ausgerufen, allerdings übernahm vorerst seine Großmutter die Regentschaft. Sobhuza selbst übernahm erst im Jahr 1921 und gab die Macht bis zu seinem Tod im Jahr 1982 nicht mehr ab. Mit mehr als 83 Jahren gilt König Sobhuza II. als der Herrscher mit der längsten historisch gesicherten Amtszeit.

Die Queen überflügelte den ehemaligen König von Thailand

Insgesamt 70 Jahre und 126 Tage war König Bhumibol Adulyadej im Amt. Er verstarb im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren. Damit sicherte er sich vorerst den Titel als zweitlängster auf dem Thron sitzender Monarch der Welt, ehe er im Juni dieses Jahres von der Queen überholt wurde. Laut dem Forbes Magazin soll der ehemalige König von Thailand mit einem geschätzten Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar zwischen 2008 und 2013 der reichste Monarch weltweit gewesen sein.

Erst seit diesem Jahr hatte Queen Elizabeth II. Platz drei der dienstältesten Monarchen erklommen und neben dem ehemaligen König von Thailand auch Johann II. von Liechtenstein (im Amt von 1858 bis 1929) überholt.