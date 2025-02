Rätsel um Tod von Oscar-Gewinner: Sheriff: Hackman und seine Frau sind möglicherweise schon seit Wochen tot

1 Das Haus des Schauspielers Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa. Foto: dpa/Roberto E. Rosales

Der Tod von Oscar-Gewinner Gene Hackman und seiner Ehefrau gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Ein im Wohnhaus der beiden gefundenes Behältnis mit Tabletten soll genauer untersucht werden.











Der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind nach Einschätzung des zuständigen Sheriffs möglicherweise schon seit mehreren Wochen tot. Es könne ersten Erkenntnissen zufolge sein, dass die Leichen der beiden „mehrere Tage, möglicherweise sogar bis zu mehrere Wochen“ im Wohnhaus der beiden in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gelegen hätten, sagte Sheriff Adan Mendoza dem TV-Sender NBC.