Tod von Liam Payne: Familie beklagt Berichterstattung

1 Liam Payne starb im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon. Foto: imago images/PA Images/Matt Crossick

Die Familie von Liam Payne beklagt den durch die Medienberichterstattung nach seinem Tod angerichteten "unbeschreiblichen, dauerhaften Schaden". In einem am Sonntag veröffentlichten Statement bittet sie um Zeit, in Ruhe trauern zu können.











Die Familie des im Oktober verstorbenen One-Direction-Stars Liam Payne (1993-2024) wirft den Medien vor, ihr durch die Berichterstattung rund um seinen Tod "unbeschreiblichen, dauerhaften Schaden" angetan zu haben. In einem am Sonntagmorgen über die BBC veröffentlichten Statement heißt es, die anhaltende "Aufmerksamkeit und die Spekulationen" in der Presse hätten ihr Leiden und insbesondere das von Paynes jungem Sohn Bear (7) noch verschlimmert.