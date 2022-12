So trauert die Kirche in Stuttgart um Papst Benedikt

Papst Benedikt der XVI. ist tot. Jetzt hat die katholische Kirche in Stuttgart bekannt gegeben, wie sie von ihm Abschied nehmen wird.















Papst Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Ratzinger, ist kurz vor dem Jahreswechsel in der Vatikanstadt gestorben. Das berührt Menschen in aller Welt – auch in Stuttgart. Wie die katholische Kirche in Stuttgart mitteilt, läuten darum auch in der Landeshauptstadt die Glocken 15 Minuten lang. An Neujahr wird außerdem im Anschluss an das 10-Uhr-Gebet in der Domkirche St. Eberhard an der Königstraße 7 ein Totengebet für den emeritierten Papst abgehalten, der als zweiter Papst überhaupt in der Geschichte der Kirche zurückgetreten war.

Stadtdekan Christian Hermes lässt sich zum Tod von Benedikt so zitierten: „Wir werden im Gebet und in der Feier der Eucharistie des verstorbenen emeritierten Papstes gedenken.“ Ratzinger werde in Deutschland und in der Weltkirche „als theologischer, akademisch gebildeter und spiritueller Papst, auch als der „deutsche“ Papst in Erinnerung bleiben.“

Papst Benedikt XVI. nicht unumstritten

Der 1927 in Bayern geborene Ratzinger war der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Sein Tod kam nicht ganz plötzlich: Bereits seit Tagen sorgten sich Gläubige in aller Welt um seinen Gesundheitszustand, Papst Franziskus hatte um Beistand für ihn gebeten. Joseph Ratzinger starb am Morgen des 31. Dezembers 2022 in seiner Wohnung im Vatikan.

Als Papst Benedikt XVI. ist er nicht ganz unumstritten. Kritiker werfen ihm vor, nicht entschieden genug gegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche vorgegangen zu sein.