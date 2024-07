Tod von John F. Kennedy Jr.: Was ist dran am Kennedy-Fluch?

Hat vor 25 Jahren der "Kennedy-Fluch" wieder zugeschlagen? John F. Kennedy Jr. (1960-1999), seine Frau Carolyn (1966-1999) und deren Schwester Lauren Bessette (1964-1999) sind am 16. Juli 1999 tödlich verunglückt. Die drei waren mit Kennedys Leichtflugzeug, einer Piper Saratoga, in New Jersey gestartet und unterwegs nach Massachusetts, wo seine Cousine Rory Kennedy (55) heiraten wollte.

John F. Kennedy Jr., der Sohn des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), saß selbst am Steuer des Flugzeugs, als es vor der Insel Martha's Vineyard abstürzte. Der Start hatte sich zuvor bereits verzögert, es war dunkel und die Sichtverhältnisse schlecht, zudem hatte Kennedy nicht wie sonst seinen Fluglehrer an seiner Seite. Offenbar verlor er über dem Meer die Orientierung.

Lesen Sie auch

Mit John F. Kennedy Jr., der als Jurist sowie Verleger arbeitete und wie sein Vater als großer Frauenschwarm galt, starb ein weiteres prominentes Mitglied der Familie unter tragischen Umständen. Die Bilder vom November 1963, auf denen er zu sehen ist, wie er vor dem Sarg seines 1963 ermordeten Vaters salutiert, gingen um die Welt. Es war sein dritter Geburtstag. Fünf Jahre später wurde Kennedys Onkel, Senator Robert F. Kennedy (1925-1968), ermordet. Wie sein älterer Bruder wurde er von einem Attentäter erschossen. Später fragte sich JFKs Bruder, Senator Edward "Ted" Kennedy (1932-2009), sogar einmal laut, ob seine Familie Opfer eines "schrecklichen Fluchs" sei... Neben den beiden Morden an John F. Kennedy und Robert F. Kennedy gab es in der Familie auch diese Tragödien...

Flugzeugabstürze

Bereits 35 Jahre bevor John F. Kennedy Jr. mit seiner Frau und Schwägerin bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam, überlebte Ted Kennedy, der jüngere Bruder von JFK und RFK, 1964 schwer verletzt einen Flugzeugabsturz, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Kennedy war im Wahlkampf unterwegs, als das Privatflugzeug bei schwierigen Sichtverhältnissen an Höhe verlor und in einer Obstplantage unweit der Landebahn abstürzte. Behörden gaben dem Piloten, der bei dem Unglück starb, die Schuld.

Der älteste Bruder von Präsident Kennedy, Joe Kennedy Jr., starb 1944 im Alter von 29 Jahren bei einem Flugzeugunglück, nachdem er sich freiwillig als Pilot für einen geheimen und äußerst gefährlichen Einsatz im Krieg gemeldet hatte.

Vier Jahre später verlor bei einem weiteren Flugzeugabsturz Präsident Kennedys Schwester Kathleen "Kick" Kennedy ihr Leben. Im Jahr 1948 starben sie und drei andere Passagiere, als ihr Kleinflugzeug in Frankreich bei einem Sturm abstürzte. Sie war 28 Jahre alt.

Der Chappaquiddick-Vorfall

Die Tragödie von Chappaquiddick begleitete Ted Kennedy während seiner gesamten politischen Laufbahn. Chappaquiddick ist die Insel in Massachusetts, auf der 1969 die Wahlkampfhelferin Mary Jo Kopechne (1940-1969) bei einem Autounfall ums Leben kam. Kennedy saß damals am Steuer. Er fuhr Kopechne nach einer Party nach Hause, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und das Auto ins Wasser stürzte. Die junge Frau wurde im Wagen eingeklemmt, Kennedy konnte an Land schwimmen und ging zu Fuß zurück zu seinem Hotel. Die Polizei alarmierte er erst zehn Stunden später. Er erhielt dafür eine zweimonatige Bewährungsstrafe. In einem TV-Auftritt erklärte er die Tragödie mit den Worten: "Alle möglichen verworrenen Gedanken gingen mir durch den Kopf. Einschließlich solcher Fragen wie: Lastet tatsächlich ein schrecklicher Fluch auf den Kennedys?"

Überdosis

David Kennedy (1955-1984), eines der elf Kinder von Ethel (96) und Robert F. Kennedy, starb 1984 in einem Hotel in Palm Beach, Florida, an einer Überdosis Drogen. Er war 28 Jahre alt. Berichten zufolge hatte er als Junge die Ermordung seines Vaters live im Fernsehen verfolgt und kämpfte später viele Jahre mit der Drogensucht.

2019 wurde die Enkelin von Robert und Ethel, Saoirse Kennedy Hill (1997-2019), tot auf dem Anwesen ihrer Familie in Massachusetts aufgefunden. Die Todesursache der 22-Jährigen war US-Medienberichten zufolge eine versehentliche Überdosis. Die Familie erklärte: "Wir sind erschüttert über den Verlust unserer geliebten Saoirse. Ihr Leben war erfüllt von Hoffnung, Verheißung und Liebe. Sie kümmerte sich sehr um Freunde und Familie, insbesondere um ihre Mutter Courtney, ihren Vater Paul, ihre Stiefmutter Stephanie und ihre Großmutter Ethel."

Tod beim Sport

Ein weiterer Sohn von Robert F. Kennedy, Michael Kennedy (1958-1997), kam in der Silvesternacht 1997 bei einem Skiunfall in Aspen, Colorado, ums Leben. Der dreifache Familienvater war 39 Jahre alt.

Kara Kennedy (1960-2011), Tochter von Senator Ted Kennedy und Nichte von JFK, starb am 16. September 2011 im Alter von 51 Jahren an einem Herzinfarkt, während sie in einem Fitnessstudio in Washington, D.C. trainierte.

RFK-Enkelin Maeve Kennedy Townsend McKean (1979-2020) und ihr damals achtjähriger Sohn Gideon starben 2020 bei einem Kanuunfall in der Chesapeake Bay. Die beiden wollten offenbar einen Ball holen, der im Wasser gelandet war, fuhren aber zu weit hinaus. Wenige Tage später fand man ihre Leichen.

Schwere Vorwürfe gegen Kennedy-Neffen

1991 war Ted Kennedy gezwungen, über eine Partynacht in der Nähe des Ferienhauses der Familie in Palm Beach, Florida, auszusagen. Sein Neffe, William Kennedy Smith (63), wurde beschuldigt, damals eine Frau vergewaltigt zu haben, die er und der Senator in einer Bar getroffen hatten. Letztendlich wurde Smith von allen Vorwürfen freigesprochen. Der Prozess wurde live im TV übertragen.

Misslungene Gehirn-OP

Die Schwester von JFK, Rosemary Kennedy (1918-2005), wurde lange als "intellektuell langsam" beschrieben. In der Hoffnung, ihr Leben zu verbessern, erlaubte der Kennedy-Familienpatriarch Joseph P. Kennedy (1888-1969) den Ärzten 1941, eine Lobotomie durchzuführen. Der Eingriff im Gehirn verschlimmerte ihren Zustand und Rosemary wurde bis zu ihrem Tod im Jahr 2005 im Alter von 86 Jahren in einem Heim untergebracht.

JFK verliert seinen neugeborenen Sohn

1963 gaben Präsident Kennedy und First Lady Jacqueline Kennedy (1929-1994) die Geburt ihres dritten Kindes, Patrick, bekannt. Er wurde fast sechs Wochen zu früh geboren und hatte Probleme mit dem Atmen. Der Säugling starb zwei Tage nach der Geburt.

Frühe Krebserkrankung

1973 verlor Ted Kennedys zwölfjähriger Sohn Edward Jr. (63) ein Bein durch Knochenkrebs. Er musste sich anschießend einer langen, schwierigen zweijährigen medikamentösen Behandlung unterziehen.

Suizid

Die getrenntlebende Ehefrau von Robert F. Kennedy Jr. (70), Mary Richardson Kennedy (1959-2012), starb am 16. Mai 2012 durch Suizid. Zwei Jahre zuvor hatte der Politiker die Scheidung eingereicht.