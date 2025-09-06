Tod von Herzogin Katharine: Prinz Harry soll privat kondoliert haben

In der kommenden Woche wird sich Prinz Harry für vier Tage in Großbritannien aufhalten. Zuvor soll er den Tod der Herzogin von Kent gewürdigt haben. Wie es heißt, habe er Katharines Familie privat kondoliert.
Prinz Harry (40) soll nach dem Tod von Katharine, der Herzogin von Kent (1933-2025), sein Beileid privat an die Familie der Verstorbenen übermittelt haben. Das berichtet das US-Magazin "People". Ob er auch an der Beerdigung teilnehmen wird, ist nicht bekannt. Zeitlich passen könnte es womöglich: Denn Harry wird bald in seiner britischen Heimat erwartet. Am Montag, 8. September, wird er bei der Verleihung der WellChild Awards in London zugegen sein. Das Datum fällt auf den dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022).