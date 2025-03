Emma Heming-Willis (46) hat sich nach dem Tod von Gene Hackman (1930-2025) und seiner Gattin Betsy (1959-2025) zu Wort gemeldet. Die Frau des an Demenz erkrankten Hollywoodstars Bruce Willis (69) erklärte in einem Video bei Instagram: "Auch Pflegekräfte brauchen Pflege. Punkt".

Gene Hackman war wie Bruce Willis an Demenz erkrankt. Wie Untersuchungen des am 26. Februar tot aufgefundenen Paares ergaben, starb seine Frau Betsy etwa eine Woche vor ihm an den Folgen einer Viruserkrankung. Der zweifache Oscarpreisträger lebte also mehrere Tage neben seiner toten Frau, bis er selbst einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erlag.

"So wichtig, dass wir für sie da sind"

"Normalerweise würde ich so etwas nicht kommentieren, aber ich glaube wirklich, dass man aus dieser Geschichte etwas lernen kann", sagte Emma Heming-Willis in ihrem Video. "Es hat mich an diese umfassendere Geschichte denken lassen, nämlich dass auch Pflegekräfte Pflege brauchen und dass sie lebenswichtig sind, und dass es so wichtig ist, dass wir für sie da sind, damit sie weiterhin für ihre Angehörigen da sein können", so das Model weiter.

Dann versucht sie, dem "weit verbreiteten Irrglauben" entgegenzutreten, dass "Pflegekräfte alles im Griff haben". "Sie schaffen alles. Sie sind gut. Dem stimme ich nicht zu", sagte Heming-Willis. Und schließt daraus: "Ich denke, dass wir für sie da sein müssen, damit sie weiterhin für ihre Angehörigen da sein können."

Emma Heming-Willis engagiert sich für pflegende Angehörige

Emma Heming-Willis kümmert sich seit ein paar Jahren um Bruce Willis. Im März 2022 gab die Familie bekannt, dass der Actionstar an der Sprachstörung Aphasie leide und deshalb seine Karriere beende. Im Februar 2023 gab Heming-Willis dann ein Update. Ihr Mann sei an Frontotemporaler Demenz erkrankt, sagte sie.

Die 46-Jährige setzt sich seitdem für die Anliegen von pflegenden Menschen ein. So richtete sie sich etwa am "National Caregivers Day" im Februar mit einem Video an die Öffentlichkeit.

Bruce Willis ist seit 2009 in zweiter Ehe mit Emma Heming-Willis verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, die 2012 und 2014 zur Welt kamen.