Tod von Ex-Biathletin: Ski-Verband vergibt künftig Laura-Dahlmeier-Preis

Die tödlich verunglückte frühere Biathletin soll weiter in Erinnerung bleiben. Speziell Nachwuchsathleten sollen mit einem Preis geehrt werden.

Der Deutsche Ski-Verband (DSV) lobt in Gedenken an die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier einen Laura-Dahlmeier-Preis aus. „Wir haben uns beim Deutschen Skiverband bewusst Zeit genommen, darüber nachzudenken, wie wir Laura auch in Zukunft auf eine würdige Art ehren können – als außergewöhnliche Sportlerin, aber vor allem als besonderen Menschen“, sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach der Deutschen Presse-Agentur.

Vom kommenden Jahr an wird der Preis an eine herausragende Nachwuchsathletin oder einen herausragenden Nachwuchsathleten im DSV verliehen. „Er ist ganz bewusst offen für alle Disziplinen, also nicht nur für Biathlon. Wir haben das im Vorfeld natürlich mit Lauras Eltern abgestimmt und sind sehr dankbar, dass sie diese Idee unterstützen“, sagte Schwarzbach.

Preis für alle Disziplinen offen

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier war am 28. Juli bei einem Kletterunfall am Laila Peak ums Leben gekommen.

„Obwohl inzwischen fast ein halbes Jahr vergangen ist, fällt es uns allen noch immer sehr schwer zu akzeptieren, dass wir Laura im kommenden Winter nicht mehr sehen werden“, sagte Schwarzbach. „Sie war ja auch nach dem Ende ihrer Karriere bei vielen Biathlon-Weltcups als TV-Expertin präsent. Die kommenden Wochen werden für die meisten von uns sicherlich noch einmal emotional, weil wir viele dieser Orte ganz eng mit Erinnerungen an Laura und mit gemeinsamen Erlebnissen verbinden.“