Tod von Ethel Kennedy: Barack Obama trauert um eine liebe Freundin

1 Barack Obama hat Ethel Kennedy im Jahr 2014 mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet. Foto: imago images/UPI Photo

Ethel Kennedy ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Viele trauern um die Menschenrechtsaktivistin, die unter anderem für Barack Obama und Joe Biden eine gute Freundin war.











Link kopiert



Die Familie von Ethel Kennedy (1928-2024) hat mitgeteilt, dass die Menschenrechtsaktivistin und Witwe von Robert F. Kennedy (1925-1968) am Morgen des 10. Oktober nach Komplikationen in Zusammenhang mit einem zuvor erlittenen Schlaganfall verstorben ist. Viele haben sich in den vergangenen Stunden zu Wort gemeldet, um sich von der Kennedy-Matriarchin zu verabschieden, die laut Angaben der Hinterbliebenen neun Kinder, 34 Enkelkinder, 24 Urenkel sowie viele Neffen und Nichten hinterlässt.