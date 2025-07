Tod von Diogo Jota: Prinz William zeigt sich zutiefst betroffen

Auch Prinz William (42) hat sich nach dem tragischen Tod des portugiesischen Fußballspielers Diogo Jota (1996-2025) und dessen Bruder André Silva (2000-2025) zu Wort gemeldet und sich betroffen gezeigt. Der britische Thronfolger drückte seine Anteilnahme über den offiziellen Instagram-Account des Kensington-Palasts aus.

In einem Statement in der Instagram-Story heißt es: "Als Teil der Fußballfamilie bin ich zutiefst betroffen vom Tod von Diogo Jota und seines Bruders. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten." In dem Statement markierte William, der offiziell Präsident des englischen Fußballverbandes FA ist, auch die beiden Vereine, für die Jota in England spielte: den FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers.

Unterzeichnet ist der Beitrag schlicht mit "W", dem persönlichen Kürzel des Prinzen von Wales.

Plötzlicher Tod mit nur 28 Jahren

Die Nachricht über den plötzlichen Tod Jotas erschüttert derzeit nicht nur die Fußballwelt, sondern sorgt auch darüber hinaus für Anteilnahme. Der portugiesische Nationalspieler und Liverpool Stürmer war in den frühen Morgenstunden des 3. Juli gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder bei einem schweren Autounfall in der spanischen Provinz Zamora ums Leben gekommen. Die Guardia Civil gab laut Medienberichten an, dass Jotas Lamborghini Aventador beim Überholen eines anderen Autos einen Reifenplatzer erlitt, von der Straße abkam und Feuer fing. Diogo Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute (25), der er erst vor zehn Tagen das Jawort gegeben hatte, sowie die drei gemeinsamen Kinder.