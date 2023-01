1 Gegen 11 Uhr sollen am Donnerstag bundesweit Kirchenglocken läuten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/CHROMORANGE/IMAGO/Silke Rottleb

Am Donnerstagvormittag sollen bundesweit die Glocken aller katholischen Kirchen läuten. Hintergrund ist der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI.















Vergangene Woche ist der emeritierten Papst Benedikt XVI. gestorben. Am Donnerstag wird er in Rom beigesetzt. Der Trauergottesdienst für den früheren Papst findet ab 9.30 Uhr im Vatikan statt. Auch in Deutschland wird Benedikt XVI. gedacht. Am Vormittag sollen deshalb die Glocken läuten: Die Deutsche Bischofskonferenz empfahl den 27 katholischen Bistümern, gegen 11 Uhr bundesweit ein Trauergeläut zu ermöglichen.

Obwohl Benedikt nicht mehr amtierender Pontifex war, bekomme er eine Zeremonie und eine Beisetzung wie ein Papst, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni vor Journalisten. Es gebe kleine Veränderungen im Vergleich zur üblichen Zeremonie. Unter anderem werde auf Gebete verzichtet, die bei der Feier eigentlich für ein Konklave vorgesehen sind. Es wird keine Papstwahl geben, weil Franziskus als Pontifex im Amt bleibt.

Steinmeier und Scholz in Rom

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz werden an der Trauerfeier für Benedikt XVI. teilnehmen. Der Kanzler (SPD) sagte die Teilnahme am öffentlichen Requiem für den emeritierten Papst auf dem Petersplatz zu, wie ein Regierungssprecher am Dienstag bestätigte.

Steinmeier hatte sich schon kurz nach dem Tod Benedikts an Silvester für die Messe angekündigt. Das Bundespräsidialamt bestätigte, dass er von einer Delegation aller Verfassungsorgane begleitet werde. Dazu gehören die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) als Präsident des Bundesrates sowie Stephan Harbarth, der Chef des Bundesverfassungsgerichts. Aus Benedikts Heimat Bayern kommt eine von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angeführte Delegation mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft und Kirche.

Hier wird die Trauerfeier übertragen

Das ZDF überträgt ab 9.05 Uhr die Totenmesse, ebenso Phoenix und das Bayerische Fernsehen. Benedikt XVI. war am Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan gestorben. Er war von 2005 bis 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche und damit der erste deutsche Papst seit 482 Jahren. Mit seinem spektakulären Rücktritt 2013 war er außerdem der erste Papst seit mehr als 600 Jahren, der freiwillig sein Amt abgab.