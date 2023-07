Innenausschuss will Aufklärung

Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim

Der Tod eines 47-Jährigen auf dem Mannheimer Marktplatz hat in der Stadt für Proteste gesorgt.

Im Innenausschuss des Landtags geht es im nichtöffentlichen Teil am Mittwoch um den Tod eines 47-jährigen Mannes, der nach einem Polizeieinsatz am 2. Mai in Mannheim gestorben war. Zu dem Vorfall hatten sich weit über 60 Zeugen gemeldet.









Der Innenausschuss des Landtags zitiert heute den Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum öffentlichen Rapport. Eigentlich wollte der Minister nichtöffentlich darüber sprechen, was es nun auf sich hatte mit seiner Durchstecherei an einen Journalisten im Falle des Disziplinarverfahrens gegen den Inspekteur der Polizei. Aber die Opposition machte Strobl einen Strich durch die Rechnung. Wenn zwei Fraktionen dies wünschen, rutscht ein nichtöffentlicher Tagesordnungspunkt in den öffentlichen Teil. SPD und FDP, die beide Strobls Rücktritt fordern, zückten diese Karte. Strobl muss nun, nachdem er schon im Landtag hatte Rede und Antwort stehen müssen, auch im Ausschuss noch einmal berichten.