Tod nach mutmaßlichem Rennen: Raser-Mordprozess – Alle zwei Wochen kracht es auf der Schwieberdinger Straße

Im März starben zwei junge Frauen wegen eines mutmaßlichen Rennens. Doch auch abgesehen von der vermeintlichen Mordfahrt kracht es auf der Einfallstraße auffällig häufig.
Mit Tempo 40, zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen und bald auch einem neuen Blitzer reagiert die Stadt auf das mutmaßliche illegale Autorennen vom März, bei dem zwei junge Frauen starben. Der schwere Unfall, wegen dem sich ab Freitag zwei Männer wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht verantworten müssen, lenkt den Blick auf die Schwieberdinger Straße – und auf die Unfallbilanz.