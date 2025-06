Tod mit nur 41 Jahren: Boardwalk Empire-Darsteller Devin Harjes stirbt an Krebs

1 Devin Harjes in der TV-Serie "Boardwalk Empire". Foto: imago/Capital Pictures / CAP/FB

Der Schauspieler Devin Harjes, bekannt unter anderem aus "Boardwalk Empire", "Daredevil" oder "Orange Is the New Black", ist bereits am Dienstag im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Er erlag einer Krebserkrankung, die erst im Februar diagnostiziert worden war.











Der US-Schauspieler Devin Harjes, der vor allem durch seine Auftritte in "Boardwalk Empire" und "Daredevil" bekannt wurde, ist am Dienstag in New York verstorben. Der Schauspieler wurde nur 41 Jahre alt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, starb Harjes im Mount Sinai West Hospital nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Die Diagnose hatte er dem Bericht zufolge erst im Februar dieses Jahres erhalten.