In der Kita verschluckt - Schock nach Tod einer Dreijährigen

Unbekannte Täter in Weil im Schönbuch Einbrecher wüten in Gemeinschaftsschule

Zum zweiten Mal in einer Woche brechen unbekannte Täter in Gebäude in Weil im Schönbuch in der Straße „In der Röte“ ein. Nachdem zuerst das Hallenbad betroffen war, wüteten die Einbrecher nun auch in der Gemeinschaftsschule.