1 Die getötete Bergsteigerin war mit zwei Kletterpartnern unterwegs (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner Europa/IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Eine Frau aus Deutschland verliert auf einer Klettertour in den italienischen Alpen das Gleichgewicht – und stürzte etwa 70 Meter in die Tiefe.









In den italienischen Alpen ist eine Bergsteigerin aus Deutschland zu Tode gestürzt. Die 52-Jährige verunglückte am Donnerstag auf einer Klettertour am Lagazuoi, einem 2778 Meter hohen Berg in den Dolomiten, wie die Bergwacht am Abend in Cortina d’Ampezzo mitteilte. Demnach verlor die Frau an einem Felsvorsprung das Gleichgewicht und stürzte etwa 70 Meter in die Tiefe.