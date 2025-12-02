Tod im Gefängnis: Frau stirbt in Liebeszelle – Ehemann schweigt vor Gericht

Ein Treffen im Besucherraum eines Gefängnisses endet tödlich für eine Frau in Sachsen-Anhalt. Was passierte hinter den geschlossenen Türen? Eine Zeugin berichtet von einem Anruf aus der Besuchszelle.
Stendal - Die Liebeszelle sieht aus wie eine kleine Wohnung. Dusche, Sofa, Kochnische, sogar ein kleiner Balkon – so beschreiben es als Zeugen geladene Justizvollzugsbeamte vor Gericht. "Recht heimelig" sei der Raum, sagt eine Zeugin. Für ein paar Stunden sollen Gefangene dort mit ihren Familienangehörigen Alltag leben können. Im April endete ein solcher Besuch für eine 35-jährige Frau in der Justizvollzugsanstalt Burg in Sachsen-Anhalt tödlich. Ihr Ehemann soll sie erwürgt haben.