Tod eines Zweijährigen: Italien nimmt Abschied von Jungen mit kaputtem Spenderherz

Das Schicksal des kleinen Domenico bewegte Menschen weit über Italien hinaus. Vor der Beerdigung gibt es nochmals viele Tränen. In seiner Heimatstadt bleiben die Geschäfte geschlossen.
Neapel - Italien hat Abschied vom kleinen Domenico genommen, der die Transplantation eines kaputten Spenderherzens nicht überlebte. Der Sarg des zweijährigen Jungen wurde vor der Beerdigung im Dom seines Heimatorts Nola bei Neapel aufgebahrt. Unter den mehreren Tausend Trauergästen waren viele Eltern mit kleinen Kindern, die weiße Blumen in der Hand hielten. An der Zeremonie in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche nahm auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni teil. Es flossen viele Tränen.