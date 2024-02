Tod eines Radaktivisten: Runter vom Gas und weg mit der Poolnudel

1 Am Dienstagmittag an der Unfallstelle in Neuhausen. Ein sogenannten Ghostebike soll an den Tod von Andreas Mandalka erinnern. Foto: StZN/Lea Krug

Nach dem Tod des Radaktivisten Andreas Mandalka kochen nicht nur in Neuhausen die Emotionen hoch. Redakteurin Lea Krug fordert in ihrem Kommentar mehr Rücksicht und ein verbales Abrüsten.











In Neuhausen wird die Straße offenbar zum Wilden Westen. Ein toter Radfahrer, ein zerstörter Gedenkort am Straßenrand und viele wütende Stimmen. Nachdem vor zwei Wochen der Radaktivist Andreas Mandalka mit seinem Rad bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, kochen die Emotionen hoch. Radler werfen dem am Unfall beteiligten 77-jährigen Mord vor, Autofahrer, vertreten offen die Meinung, ein Radfahrer auf der Landstraße sei selbst an einem Unfall schuld. Solche Äußerungen sind in Anbetracht eines toten Menschen geschmacklos.