Tod eines Radaktivisten in Neuhausen

1 In Neuhausen im Enzkreis erinnert ein Ghostbike an den verunglückten Radaktivisten Andreas Mandalka. Foto: StZN

Der Tod des Radaktivisten Andreas Mandalka macht seine Community betroffen. Am Unfallort hatte er sich hingegen keine Freunde gemacht. Wer war der überzeugte Radler? Und woher kommt die Wut?











Ein weiß lackiertes Mountainbike, Blumen, Gedenktafeln und Erinnerungsstücke – in Neuhausen im Enzkreis erinnert am Straßenrand ein Ghostbike an Andreas Mandalka, den Radaktivisten, der hier vor rund zwei Wochen bei einem Verkehrsunfall starb.