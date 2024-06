Steinmeier bei Gedenkminute in Mannheim – mehrere Demos geplant

1 Die Trauerstelle in Mannheim Foto: dpa/Uli Deck

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag für eine Gedenkminute zum Tod des Polizisten Rouven Laur um 11.34 Uhr auf dem Mannheimer Marktplatz erwartet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) werden ebenfalls da sein. Der Bundespräsident wird eine Woche nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Marktplatz ein Blumengebinde am Tatort niederlegen. Um 18.00 Uhr will die AfD unter anderem gegen Islamismus ebenfalls auf dem Marktplatz demonstrieren. Zeitgleich soll eine Gegendemonstration der Antifa stattfinden.