1 Die Trauer um den getöteten Polizisten ist groß. Foto: dpa/Dieter Leder

Nach dem Tod des Polizisten, der in Mannheim bei einem Messerangriff attackiert, sitzt der Schock tief. Um den 29-Jährigen trauern nicht nur enge Kolleginnen und Kollegen – die Trauer erfasst die Polizei im ganzen Land.











Wer Polizistinnen oder Polizisten in seinem Umfeld hat, dessen Handybildschirm wurde am Sonntag dunkel. Denn alle hatten früher oder später ein schwarzes Quadrat in ihrem Whatsapp-Status, ihrer Insta-Story oder ihrem Feed: Entweder mit einem in Schwarz gehaltenen Landeswappen oder anderen Motiven der Trauer. Dabei steht der Hashtag #einervonuns. Der Tod des Polizisten, der am vergangenen Freitag in Mannheim mit einem Messer attackiert wurde, nimmt alle mit.