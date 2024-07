Tod eines Kindes: Prozess um Tod eines Sechsjährigen in Österreich startet

1 Der Ort eines Überfalls oder der Ort eines Mordes? Der Vater eines Sechsjägrigen steht unter schwerem Verdacht. Foto: Georg Köchler/Zoom Tirol/apa/dpa

Der Vater bestreitet vehement jede Schuld am Tod seines Kindes. Seine Verteidigung will zeigen, dass die Ermittlungen mangelhaft waren. Viele Zeugen sollen helfen, die Vorwürfe zu bewerten.











Link kopiert



Innsbruck - Unter großem Medieninteresse hat in Österreich der Mord-Prozess um den Tod eines sechsjährigen Kindes begonnen. Vor dem Landgericht Innsbruck ist der 39-jährige Vater des Jungen angeklagt. Er soll sein geistig beeinträchtigtes Kind im August 2022 laut Staatsanwaltschaft in St. Johann in Tirol in einen Hochwasser führenden Fluss gestoßen haben. Das Kind war in der Kitzbüheler Ache ertrunken. Der Angeklagte bestreitet die Tat und behauptet, er selbst sei Opfer einer Straftat geworden.