Tod einer Musik-Legende: Ozzy Osbourne: Stiller Abschied in den sozialen Medien?

Nur einen Tag vor seinem Tod hat der verstorbene Rockstar Ozzy Osbourne (1948-2025) ein Foto gepostet, das seine Fans als Abschied interpretieren. Die Aufnahme zeigt einen Flur, vermutlich im Backstage-Bereich einer Konzertarena. Im Fokus des Instagram-Beitrags ist ein Schild seiner Abschiedstournee mit der Aufschrift: "Back to the Beginning - The Final Show" (dt. Zurück auf Anfang - Die letzte Show). Es zeigt die ursprüngliche Black-Sabbath-Besetzung: Geezer Butler (76), Tony Iommi (77), Ozzy Osbourne und Bill Ward (77).