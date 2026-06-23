Tod einer Legende: Sängerin Alicia Keys nimmt bewegend Abschied von Clive Davis

Der verstorbene Clive Davis hat vielen Stars zu Mega-Karrieren verholfen - darunter auch Alicia Keys. In einem bewegenden Post würdigt sie nun den verstorbenen Musikproduzenten.
New York - Sängerin und Songwriterin Alicia Keys hat sich mit rührenden Worten vom verstorbenen Musikproduzenten Clive Davis verabschiedet. Er sei der prägenden Förderer ihrer Karriere gewesen, betonte die 45-Jährige. "Er hat von Anfang an an mich geglaubt – als ich gerade einmal 18 Jahre alt war und nur wenige erahnten, wozu ich fähig war!", schrieb Keys in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. "Clive Davis hat mein Leben für immer verändert."