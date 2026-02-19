Tod einer 33-Jährigen: Freundin am Großglockner in Österreich erfroren – Alpinist vor Gericht

Ein Paar steigt auf den höchsten Gipfels Österreich. Die Frau stirbt allein in der Dunkelheit. Ihr Freund überlebt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Fehler vor.
Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Großglockner in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. An einem Wintermorgen im Januar 2025 waren die beiden zum höchsten Berg des Alpenlandes aufgebrochen. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.