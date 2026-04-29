Traurige Nachrichten aus Hollywood: Jacqueline Falk, die Tochter von "Columbo"-Star Peter Falk, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Laut US-Medien nahm sie sich das Leben.
Jacqueline Falk, eine der beiden Adoptivtöchter des legendären "Columbo"-Darstellers Peter Falk (1927-2011), ist tot. Die 60-Jährige wurde am Montag, dem 27. April, in einem Wohnhaus in Los Angeles aufgefunden, wie aus den Unterlagen der Gerichtsmedizin des Los Angeles County hervorgeht, die dem "People"-Magazin vorliegen. Als Todesursache wurde demnach Suizid festgestellt.