Traurige Nachrichten aus Hollywood: Jacqueline Falk, die Tochter von "Columbo"-Star Peter Falk, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Laut US-Medien nahm sie sich das Leben.

Jacqueline Falk, eine der beiden Adoptivtöchter des legendären "Columbo"-Darstellers Peter Falk (1927-2011), ist tot. Die 60-Jährige wurde am Montag, dem 27. April, in einem Wohnhaus in Los Angeles aufgefunden, wie aus den Unterlagen der Gerichtsmedizin des Los Angeles County hervorgeht, die dem "People"-Magazin vorliegen. Als Todesursache wurde demnach Suizid festgestellt.

Jacqueline und ihre Schwester Catherine waren von Peter Falk und seiner ersten Ehefrau Alyce Mayo adoptiert worden, die der Schauspieler bereits aus Studienzeiten kannte. Anders als ihr berühmter Vater suchte Jacqueline Falk nie das Rampenlicht und hielt sich zeitlebens aus der Öffentlichkeit heraus.

Streit innerhalb Peter Falks Familie

Peter Falk selbst starb 2011 im Alter von 83 Jahren nach langer Alzheimer-Erkrankung. Die letzten Lebensjahre des Schauspielers waren von einem bitteren Familienkonflikt überschattet, der Jacqueline und ihre Schwester Catherine schwer belastete. Catherine Falk warf Falks zweiter Ehefrau Shera Danese öffentlich vor, ihr und ihrer Schwester den Kontakt zum erkrankten Vater erschwert zu haben. Es folgte ein erbitterter Rechtsstreit um die Vormundschaft, den Danese für sich entschied.

Auf der Webseite der Catherine Falk Organization heißt es, die Schwestern hätten vom Tod ihres Vaters erst aus Medienberichten und durch ihren Anwalt erfahren. Auch sei er begraben worden, ohne dass sie zuvor informiert worden seien.

Während Catherine die Öffentlichkeit suchte, lebte Jacqueline zurückgezogen. Trotz ihrer Verbindung zu einem der größten Namen Hollywoods entschied sie sich für ein Leben abseits der Hollywood-Öffentlichkeit. Fotos, die sie an der Seite ihres berühmten Vaters auf dem roten Teppich zeigten, gab es nur selten.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111