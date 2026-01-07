Der gewaltsame Tod des „Harry und Sally“-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele löste Bestürzung aus. Der Sohn des Paares ist wegen Mordes angeklagt - jetzt ohne Star-Anwalt.
Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares seinen Anwalt verloren. „Wir hatten das Gefühl, dass wir an dieser Stelle keine andere Wahl haben, als darum zu bitten, unser Mandat niederzulegen“, sagte Anwalt Alan Jackson, der unter anderem schon für den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein und Schauspieler Kevin Spacey gearbeitet hatte, übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Gericht in Los Angeles.