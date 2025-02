Tod des Fußballers Prince da Silva: Spendenbereitschaft ist riesengroß – auch signierte VfB-Trikots werden versteigert

1 Die Trauerstätte am Fußballplatz in Benningen. Viele Vereine haben am vergangenen Wochenende vor ihren Spielen Prince da Silva gedacht. Foto: avanti/Ralf Poller

Die bis zu 15 000 Euro teure Rückführung des Leichnams von Prince da Silva nach Benin ist wohl gesichert. Auch der Ditzinger Ausbildungsbetrieb des 19-Jährigen engagiert sich. Darüber hinaus soll eine Stiftung die Familie in Westafrika finanziell unterstützen.











Die Spendenbereitschaft von Wegbegleitern, Kollegen, aber auch von Menschen, die Prince da Silva nicht persönlich kannten, ist riesig. Der 19-jährige Fußballer des TSV 1899 Benningen verstarb am Montag vor einer Woche im Krankenhaus in Ludwigsburg, nachdem er am Tag zuvor bei einem Spiel auf den Platz zusammengebrochen war.