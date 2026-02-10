1 Catherine O'Hara starb Ende Januar mit 71 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt. Foto: Fred Duval/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ende Januar trauerte die Schauspielwelt um Catherine O'Hara, die mit ihren Rollen in "Kevin - Allein zu Haus" und "Schitt's Creek" berühmt wurde. Jetzt steht fest, woran sie starb.











Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) starb am 30. Januar im Alter von 71 Jahren. Mehr als eine Woche später wurde nun die Todesursache öffentlich. Wie das Büro des Los Angeles County Medical Examiner laut "TMZ" bestätigte, habe eine Lungenembolie zu ihrem Tod geführt. Die zugrunde liegende Ursache sei jedoch Darmkrebs gewesen - eine Erkrankung, die zuvor nicht öffentlich bekannt war. Laut der Sterbeurkunde sei O'Haras Leichnam eingeäschert worden. Die Asche befinde sich nun im Besitz ihres Ehemanns Bo Welch (74).