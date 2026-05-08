Tod der Eltern: Hab ich oft genug danke gesagt?

Meike und Eberhard Tschepe waren 65 Jahre lang verheiratet, sie starben mit nur drei Monaten Abstand. Ihr Sohn blickt zurück und sucht nach Antworten.
Auf einmal ist sie weg. Mal wieder hat sie sich still und heimlich verabschiedet. Meine Mutter hat selten größeres Aufheben um sich selbst gemacht, ganz anders als mein Vater. Wenn Meike Tschepe keine Lust mehr hatte, dann war sie irgendwann einfach fort. Ohne Worte, ohne Verabschiedung. Etwa bei größeren Familienfeiern. Das war nicht böse gemeint. Die selbstbewusste Frau hatte schlicht keine Lust mehr zu bleiben. Keine Lust darauf, überredet zu werden doch bitte noch ein Glas zu trinken, noch ein bisschen zu plaudern. Genug ist genug! Meike hat immer so gelebt, wie sie gestorben ist. Vor ziemlich genau einem Jahr hat sich meine Mutter wieder mal ohne Ankündigung abgesetzt, diesmal aber für immer. Das war Ende April oder Anfang Mai 2025. Wann ganz genau, das werden wir nie herausfinden. Meike Tschepe ist ohne Ankündigung und selbstbestimmt gestorben. Ohne Worte zu hinterlassen.