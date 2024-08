Tod auf dem Fußballplatz: Kindestötung in Spanien: Verdächtiger wohl psychisch krank

1 Mocejón: Zahlreiche Menschen nehmen vor dem Rathaus an einer Schweigeminute nach der Ermordung eines Elfjährigen teil. Foto: dpa/Juan Moreno

Die Polizei nahm kurz nach der Gewalttat in einer Kleinstadt einen Verdächtigen fest. Mögliche Hintergründe der Tat kommen allmählich ans Tageslicht.











Nach der Tötung eines elfjährigen Jungen auf einem Fußballplatz in Spanien deutet nach Angaben von Ermittlern vieles darauf hin, dass der Tatverdächtige psychisch krank ist. Der Festgenommene habe im Polizeiverhör die Tat gestanden, berichteten der TV-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf Ermittler. Er habe ausgesagt, dass er die Tat so erlebt habe, als sei sie von einer anderen Person begangen worden. Er habe „von einer Kopie von mir“ gesprochen, hieß es. Der 20-Jährige war am Montag in Mocejón bei Toledo verhaftet worden.