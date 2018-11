Tod auf A-81-Parkplatz Wieder Unfall wegen parkendem Laster

Von Hans-Joachim Graubner 23. November 2018 - 10:41 Uhr

Eine Folge überfüllter Parkplätze: Ein Lastwagen stand unbeleuchtet in der Einfahrt zum Parkplatz, der Autofahrer hat ihn zu spät gesehen.





Widdern - Ein 48 Jahre alter Mann ist in der Einfahrt eines Parkplatzes der Autobahn 81 nahezu ungebremst auf einen falsch abgestellten und unbeleuchteten Lastwagen geprallt. Er erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilt. Der 48-Jährige habe in der Nacht zu Freitag bei Widdern (Kreis Heilbronn) auf dem Parkplatz den Lastwagen übersehen, der auf der linken Straßenseite abgestellt war.

Damit setzt sich die Reihe der Unfälle in diesem Jahr fort, die eine Folge der oft chaotischen Stellplatzsituation auf Autobahnparkplätzen und -raststätten im Land sind. Die Lastwagenfahrer, die exakte Lenkzeiten einhalten müssen, suchen mitunter verzweifelt einen Platz für ihre Ruhezeiten und stellen sich in der Not auch in die Einfahrten und auf schraffierte, also sicherheitshalber gesperrte Flächen. Manchmal reicht das Heck eines Lastwagen fast bis direkt an die Autobahn heran.

Ganze Reihe von Parkplatz-Unfällen in diesem Jahr

Im Januar waren zwei Autos auf der A 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gegen einen in der Einfahrt stehenden Schwerstransporter geprallt, beide Fahrer starben. Im Juli krachte ein 53-Jähriger auf dem Parkplatz Höllberg-Nord bei Rutesheim (Kreis Böblingen) in der Nacht auf einen Sattelzug, der auf dem Standstreifen in der Einfahrt parkte. Der 53-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Und vor wenigen Tagen erst prallte eine 60 Jahre alte Autofahrerin aus Ungarn auf dem Parkplatz Streitheim-Nord an der Autobahn 8 bei Augsburg auf einen Lastwagen, der wie im Falle des Unfalls bei Widdern verbotenerweise auf der linken Seite der Einfahrt stand. Die Frau und ihr 22 Jahre alter Sohn, der mit im Auto saß, wurden laut der Polizei schwer verletzt.

Die kritische Lage auf den Parkplätzen der Fernstraßen wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Laut dem Stuttgarter Regierungspräsidium fehlen in Baden-Württemberg 2500 Stellplätze, nur 130 Plätze werden pro Jahr gebaut. Da Politik und Wirtschaft weiterhin auf den Güterverkehr über die Straße setzen, dürfte der Bedarf eher noch steigen.