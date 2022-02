1 Der „Blue Fire Megacoaster Powered by Nord Stream 2“ wird seit 2009 vom russischen Gaskonzern Gazprom gesponsert, seit 2020 von dessen Tochterfirma Nord Stream 2. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine arbeitet der Freizeitpark in Rust ab sofort nicht mehr mit dem russischen Konzern Gazprom und dessen Tochterfirma Nord Stream 2 zusammen.















Rust - Die Betreiber des Europaparks in Rust setzen die Zusammenarbeit mit einem ihrer größten Sponsoren aus: der Projektgesellschaft Nord Stream 2, die für die Planung und Umsetzung der Ostseepipeline von Russland nach Deutschland gegründet wurde. Die Firma mit Sitz in der Schweiz gehört dem russischen Gazprom-Konzern, der den Europapark bereits seit 2009 als einer der größten Sponsoren unterstützt.

Konkret sponserten Gazprom und später Nord Stream 2 die Achterbahn Blue Fire. In der Eingangshalle und im Wartebereich des Megacoasters wird die Ostseepipeline vorgestellt, unter anderem in Form einer Unterwasser-Reise von Russland nach Deutschland. Darüber hinaus sponsert das Unternehmen den nach ihm benannten Nord Stream 2 Dome, in dem es auch ein Café gibt.

Eine Sprecherin des Europaparks begründet die Aussetzung der Zusammenarbeit gegenüber unserer Zeitung mit der aktuellen Situation. Gemeint sind die russischen Angriffe auf die Ukraine. In diesem Krieg spielt die Abhängigkeit des Westens vom Erdgas des ehemaligen Staatskonzerns Gazprom eine große Rolle. Die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 wurde in diesem Zusammenhang als Sanktion für den Angriff Russlands von der deutschen Bundesregierung bereits ausgesetzt.