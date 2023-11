Tochterfirma Senec: Explosive Stromspeicher belasten die EnBW

1 Einsatz in Bodnegg: ein brennender Stromspeicher wird gelöscht. Foto: Feuerwehr Bodnegg

Nach Verpuffungen und Bränden drosselte die EnBW-Firma Senec per Fernwarte zahlreiche Heimspeicher. Die Suche nach Ursache und Lösungen dauert an. Nun meutern die Kunden und ziehen vor Gericht.











Es war ein ungewöhnlicher Einsatz, zu dem die Feuerwehr in Bodnegg bei Ravensburg im März vorigen Jahres ausrückte. In einem Mehrfamilienhaus in einem ruhigen Wohngebiet hatte es eine heftige Explosion gegeben: Fenster und Türen waren nach außen gedrückt, ein Dachfenster herausgerissen, der gesamte Dachstuhl angehoben worden. Mit Atemschutzgeräten drangen die Löschtrupps ins stark verrauchte Innere vor.