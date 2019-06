1 Charlotte Casiraghi und Filmproduzenten Dimitri Rassam haben seit Oktober einen gemeinsamen Sohn. Foto: dpa

Charlotte Casiraghi, die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco, hat dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam das Ja-Wort gegeben.

Monaco - Die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco, Charlotte Casiraghi, hat geheiratet. Sie gab am Samstag im Palast von Monaco dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Der anschließende Empfang fand in der Villa „La Vigie“ im nahegelegenen französischen Roquebrune-Cap-Martin statt, die der Anfang des Jahres verstorbene Modedesigner Karl Lagerfeld nutzte. Lagerfeld war ein enger Freund von Prinzessin Caroline.

Die 32-jährige Charlotte hat mit dem 37-jährigen Filmproduzenten seit Oktober einen gemeinsamen Sohn. Ihr erstes Kind, 2013 geboren, stammt aus der Beziehung mit dem französisch-marokkanischen Komiker Gad Elmaleh.

Charlotte ist Carolines Tochter aus deren zweiten Ehe mit dem Italiener Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Unfall mit einem Speedboat starb. Rassam ist der Sohn der französischen Schauspielerin Carole Bouquet. Sein 1985 verstorbener Vater Jean-Pierre Rassam war ebenfalls Filmproduzent.